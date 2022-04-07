دور الأفكار التقدمية في الحضارة الأوروبية - فلاح أمين الرهيمي

2022/04/07 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن الأفكار التقدمية والعوامل الحضارية عندما تنشأ وتنمو في المجتمع تقسمه وتفرقه إلى كتلتين لقد اصطدمت الأفكار الجديدة مع المؤسسات التقليدية الكنائسية الدينية في فرنسا وفي ذلك العهد كان من يمارسها ويتعامل معها من المفكرين يطلق عليه لقب (الفيلسوف) وهي أقرب إلى حكمة المثقف حيث لعبت كتابات مفكري التجديد والتغيير التي فتحت الطريق أمام الشعوب فكان كتاب (روح القوانين) لمنتسكيو الذي كتبه عام/ 1748 الذي قدم ......





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