تعديل قانوني قد يتيح لباريس التجديد لمبابي

2022/04/07 | 10:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن وجود أمر قد يتيح لنادي باريس سان جيرمان المحافظة على نجمه كيليان مبابي.وينتهي تعاقد مبابي في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول التجديد حتى الآن، وسط أنباء تفيد باتفاقه مع ريال مدريد على الانتقال له مجانا، في الصيف المقبل.ووفقا للصحيفة الفرنسية فإن […]

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