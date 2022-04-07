2022/04/07 | 10:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى مؤسسة رحلات Walk Like an Egyptian "امشي كأنك مصري" أسماء الخطيب إلى تغيير السرد السياحي في مصر من خلال تسليط الضوء على الجواهر الخفية في البلاد للسكان المحليين والسياح الأجانب على حد سواء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("امشي كأنك مصري".. جولات فريدة تكشف عن الجواهر الخفية في مصر) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("امشي كأنك مصري".. جولات فريدة تكشف عن الجواهر الخفية في مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).