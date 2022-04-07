الحاجة إلى التبرّز بعد تناول قهوتك.. ما أسبابها؟

2022/04/07 | 10:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحفّز القهوة نشاط الإمعاء والطاقة على حد سواء بالنسبة لبعض الأشخاص. ورغم الشعبية التي يتمتّع بها هذا المشروب، إلا أنه لم تُجرَ أبحاث وافية حول سبب شعور العديد من الأشخاص بالحاجة للدخول إلى دورة المياه بعد مرور دقائق على تناولهم القهوة.

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