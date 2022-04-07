واشنطن.. أنثى ثعلب تثير الذعر قرب الكونغرس وتهاجم أحد النواب

2022/04/07 | 11:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية في واشنطن الأربعاء أنها اعتمدت القتل الرحيم لإنهاء حياة أنثى الثعلب العدائية التي أثارت الذعر قرب مقر الكونغرس بعدما هاجمت مارة من بينهم أحد النواب، مشيرة إلى أنها كانت مُصابة بداء الكلب.

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