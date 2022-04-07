الإمارات توقف العمل بإصدار قسيمة الإقامة للأجانب

2022/04/07 | 11:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أوقفت السلطات الإماراتية، العمل بإصدار قسيمة الإقامة للأجانب المقيمين في الدولة، والاستعاضة عنها ببطاقة الهوية الإماراتية لإثبات الإقامة.وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الاستعاضة عن قسيمة الإقامة للأجانب المقيمين في الدولة ببطاقة الهوية الإماراتية لإثبات الإقامة.كما أعلنت استحداث نموذج موحد جديد يضم خدمتي إصدار وتجديد الإقامة وبطاقة الهوية في […]

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