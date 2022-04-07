2022/04/07 | 11:10 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل

عاجل | بدء اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو لبحث الحرب الروسية على أوكرانيا

منذ دقيقتين

عاجل | بدء اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو لبحث الحرب الروسية على أوكرانيا

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