الجولة 26 تستكمل بإقامة ثلاث مباريات اليوم

2022/04/07 | 11:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تستكمل مباريات الدوري الممتاز بكرة القدم، اليوم الخميس، بإقامة ثلاث مباريات في بغداد وأربيل.وفي المواجهة الأولى سيواجه الكرخ ضيفه فريق القاسم على ملعب الساحر أحمد راضي في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً.أما المواجهة الثانية، فستجمع بين أربيل والكهرباء على ملعب فرانسوا حريري عند الساعة العاشرة مساءً.وفي ذات التوقيت يلاعب الزوراء […]

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