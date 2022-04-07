بالصورة.. قطع جزء من

2022/04/07 | 11:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر حكومي، اليوم الخميس، عن قطع جزء من طريق كركوك - بغداد الاستراتيجي شمال ديالى.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) ان "كوادر الطرق والجسور قطعت طريق ( انجانه - العظيم) وهو جزء مهم من طريق كركوك - بغداد الاستراتيجي امام مرور المركبات بشكل مؤقت لإجراء الصيانة من قبل فرق مختصة".

واضاف ان "اجراء الصيانة على الطريق تأتي لمعالجة المطبات والحفر التي كانت سبب في الكثير من الحوادث المميتة في الاشهر الماضية"، لافتا الى انه "تم وضع لافتات تحذيرية".

ويعد طريق كركوك- بغداد والذي يطلق عليه بطريق الموت بسبب كثرة الحوادث المميتة بمثابة شريان الحركة التجارية بين كردستان وبغداد مرورا بـ 3 محافظات ومنها ديالى.

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