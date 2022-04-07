ارتفاع أسعار الدولار لليوم الثاني على التوالي بالعراق

2022/04/07 | 11:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، ارتفاعاً لليوم الثاني على التوالي بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات الأخرى.

ورصد شبكة مراسلو (بغداد اليوم) أسعار الصرف في بغداد والمحافظات، حيث بلغ سعر صرف الدولار لهذا اليوم كالتالي:

بغداد

البيع 148.000 دينار

الشراء 147.000 دينار

الشمال

البيع 148.000 دينار

الشراء 147.000 دينار

الجنوب

البيع 148.000 دينار

الشراء 147.000 دينار

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