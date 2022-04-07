2022/04/07 | 11:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، استراتيجية تسديد الديون الخارجية والداخلية، فيما كشف عن قيمة الدين العام للعراق.

وقال صالح، إن الحدود القصوى للدين العام الداخلي قرابة 70 تريليون دينار او ما يعادل بالعملة الاجنبية 48 مليار دولار، وهي الديون التي فرضتها ظروف واوضاع ازمتين مزدوجتين متتاليتين مست الاقتصاد الوطني وفي مدد متقاربة، لافتاً الى أن استراتيجية اطفاء الديون الداخلية التي أقرت ستتمكن من اطفاء الدين الداخلي خلال الفترة 2022 ولغاية 2044.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (48 مليار دولار هو دين العراق.. قد تنتهي عام 2044 !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (48 مليار دولار هو دين العراق.. قد تنتهي عام 2044 !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).