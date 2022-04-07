النزاهة: صدور أمر قبض وتحر بحق المدير العام الأسبق لمصرف الرافدين

2022/04/07 | 11:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة صدور أمر قبض وتحر بحق المدير العام الاسبق لمصرف الرافدين لإلحاقه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها.

وقال تدائرة التحقيقات في الهيئة ان محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض وتحر بحقِّ المتهمة المدير العام لمصرف الرافدين الأسبق في قضية المخالفات المُرتكبة في العقد المبرم بين مصرف الرافدين وإحدى شركات بيع السيارات بالتقسيط.

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