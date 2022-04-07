السلطات تجلي السكان من مناطق شرق أوكرانيا

2022/04/07 | 11:24 - المصدر: قناة التغيير

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تجلي سلطات منطقة شرق أوكرانيا السكان المدنيين قبل هجوم روسي جديد مرتقب.

وأعلن حاكم منطقة لوغانسك التي تقع شرقا ولا تزال تحت سيطرة الأوكرانيين أكد إجلاء أكثر من ألف ومئتي شخص مبينا أن عمليات الإجلاء تجري في غياب أي وقف لإطلاق النار وفي ظروف صعبة للغاية بسبب القصف المكثّف الذي تشنّه القوات الروسية.

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