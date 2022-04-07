ملامح الاقتصاد الليبي 1970 - 2005 - مصطفى العبد الله الكفري

2022/04/07 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_العبد_الله_الكفري يتميز الاقتصاد الليبي بمعظم خصائص اقتصادات الدول النامية، إذ يعدُ اقتصاداً صغير الحجم نسبياً منفتحاً على الخارج، يعتمد على مورد طبيعي وحيد وناضب (النفط والغاز)، ويفتقر إلى العمالة الماهرة.



فالاقتصاد الليبي ما زال يعتمد وبشكل كبير على القطاع النفطي كمصدر رئيس للدخل وللعملة الأجنبية وما زال القطاع العام يهيمن على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي بالرغم من فتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة إلا أنه ما ز ......





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