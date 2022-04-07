2022/04/07 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس نعم كادت الحياة أن تكون أفضل في هذا المكان ..



بعد ثورة 2011 ..



لولا أن قام الرئيس السابق حسني مبارك بالإلتفاف علي الثورة و تسليمها لكبار ضباط القوات المسلحة من المليونيرات ..



يتلاعبون بنا من خلال تحالفهم مع أكثر عناصر الأمة إنتهازية .



لقد حذرت منذ اليوم الأول لتنحي الرئيس مبارك ..



من ثلاثة عوامل إضرار بالثورة و الثوار ..



- الأول ..



أن تحكم البلاد بواسطة كبار ضباط الجيش من المليونيرات ..



ف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كدنا أن نتداول السلطة عام 2022. - محمد حسين يونس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كدنا أن نتداول السلطة عام 2022. - محمد حسين يونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).