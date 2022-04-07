داعش وإسرائيل: فوائد جمة (2) - نهاد ابو غوش

2022/04/07 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نشر موقع (واي نت) العبري تقريرا موسعا بتاريخ 29/3/2022 أعدته نينا فوكس واستطلعت فيه آراء عدد من الخبراء، وفيه تقر الباحثة اليزابيث تسوركوف بأن عددا من المواطنين الفلسطينيين والعرب تمكنوا من الانضمام لصفوف التنظيم حين كان يسيطر على أراضي واسعة في سوريا والعراق، إلا أن هؤلاء لا يمثلون خلايا إسرائيلية لداعش، وأشارت إلى أن التحاق عدد من المواطنين الإسرائيليين بداعش تم بمبادرات شخصية منهم وليس بناء على ......





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