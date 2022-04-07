بحضور خديجة جنكيز.. تركيا تعلن رسميا إحالة قضية مقتل خاشقجي إلى السعودية

2022/04/07 | 11:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات التركية، الخميس، إحالة قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول العام 2018 إلى المملكة العربية السعودية، وذلك في جلسة حضرتها خطيبة خاشقجي حين مقتله، الباحثة التركية، خديجة جنكيز.

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