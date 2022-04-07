سويسرا تتبنى خطة وطنية للحد من هدر الطعام

2022/04/07 | 11:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أطلقت الحكومة السويسرية خطة لخفض هدر الطعام إلى النصف بحلول عام 2030 مقارنة بما كان عليه الوضع في عام 2017.ووفقا لوزارة البيئة، طلب من قطاع المطاعم وصناعة تجهيز الأغذية ومنظمات المزارعين الاتفاق على سلسلة من الإجراءات الطوعية للتقليل من كمية الطعام التي يتم التخلص منها.وتشمل الخطة، التي تم الإعلان عنها، التمديد […]

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