بعد قرار القضاء التركي بشأن مقتل خاشقجي.. خطيبته تتحرك

2022/04/07 | 11:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر القضاء التركي، الخميس، إحالة قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل بقنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018 إلى المملكة.

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