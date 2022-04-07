هدفها “الإقليم الملتهب”.. مفاوضات سلام بين أرمينيا وأذربيجان

2022/04/07 | 11:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الخارجية الأرمينية، اليوم الخميس، مباشرة التحضيرات لمفاوضات سلام مع أذربيجان، والتي خاضت يريفان حربا معها في عام 2020 للسيطرة على منطقة ناغورني كراباخ المتنازع عليها.وقال بيان صادر عن الخارجية الأرمينية، إن رئيس الوزراء نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أمرا وزيري خارجيتهما “ببدء التحضيرات لمفاوضات السلام بين البلدين”، وذلك أثناء لقاء […]

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