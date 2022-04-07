العمل توجّه دعوة للمستفيدين من الإعانة لضمان استمرار دفع الرواتب

2022/04/07 | 11:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعوجَّهت وزارة العمل، اليوم الخميس، دعوةً للمستفيدين من الإعانة لضمان استمرار دفع الرواتب.وقالت نائب رئيس هيئة الحماية الاجتماعية مدير عام دائرة الحماية في الوزارة ذكرى عبد الرحيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنّ "أقسام الحماية الاجتماعية واللجان الفرعية في بغداد والمحافظات تسلّمت وأنجزت تدقيق (241959) استمارة بيان سنوي الكترونية منذ انطلاقة العمل بها".وحثت عبد الرحيم "مستفيدات ومستفيدي الاعانة الاجتماعية الى سرعة انجاز ملء استمارة البيان السنوي من اجل ضمان استمرارية منح مبلغ الإعانة".فيما أكدت معاون مدير عام دائرة تكنولوجيا المعلومات ابتسام عبد الجبار بحسب البيان أن "باحثي اقسام الحماية في بغداد والمحافظات باشروا بحثهم الاجتماعي لأصحاب قيود (السيارات) موديل 2010 فما دون المتوقفة منحهم والبالغ عددهم أكثر من 33 ألف مستفيد للتأكد من أوضاعهم، تمهيداً لإعادة مبلغ إعاناتهم بعد استكمال الجوانب القانونية والمالية".

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