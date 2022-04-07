ماذا يريد العراقيون من البرزاني وزمرته؟!

2022/04/07 | 11:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مهدي المولى || المعروف جيدا فأن البرزاني وزمرته لا يمثلون أبناء الشمال ولا حتى الأكراد فشمال العراق فيه شعوب كثيرة منها العربية والإيزيدية والشبكية والفارسية و التركية والآشورية وغيرها والمعروف ان الذين يدعون إنهم قادة الأكراد أمثال البرزاني والطلباني والبرزنجي وغيرهم فهم ليسوا أكراد وإنما أعرابا او أتراكا او فرسا لكنهم تمكنوا بالقوة […]

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