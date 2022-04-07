الصين تحتج على صفقة بين امريكا وتايوان لصيانة أنظمة الدفاع الجوي

2022/04/07 | 11:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي أن بكين احتجت لدى واشنطن على موافقتها على صفقة مع تايوان لصيانة أنظمة الدفاع الجوي باتريوت.وقال تان كيفي في بيان بالخصوص إن “بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان ينتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الولايات المتحدة والصين، وهو تدخل سافر في الشؤون […]

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