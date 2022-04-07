ارتفاع في درجات الحرارة الأسبوع المقبل في العراق

2022/04/07 | 11:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام

المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات

الحرارة الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للهيئة، أن “طقس البلاد ليوم

غد الجمعة سيكون غائماً جزئي

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