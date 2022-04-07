القبض على متهم يتاجر بالعملة الأجنبية المزيفة في بغداد

2022/04/07 | 11:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مكافحة اجرام بغداد اليوم الخميس، عن القبض على متهم يتاجر بالعملة الأجنبية المزيفة في العاصمة. وذكر بيان للمكافحة تلقته “ايرث نيوز” انه “تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام حي العامل من إلقاء القبض على متهم لقيامه بالمتاجرة بالعملة المزيفة من فئة الدولار الأمريكي، حيث ضبط بحوزته مبلغ مزيف قدره […]

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