نيويورك تايمز: خلافات داخل الناتو بشأن مستقبل التعامل مع روسيا

2022/04/07 | 11:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن خلافات برزت بين أعضاء حلف الناتو بخصوص كيفية التعامل مع موسكو، على خلفية استمرار الحرب في أوكرانيا.

وأكدت الصحيفة الاميركية أن دول حلف شمال الأطلسي منقسمة بخصوص أفضل طريقة لإدارة المرحلة المستقبلية من النزاع الذي قد يدوم طويلا ، لافتة إلى أن أعضاء في الحلف لا يثقون بإمكانية إخضاع روسيا بسهولة ويتوقعون أن تكون نتيجة النزاع فوضوية، أي وقف إطلاق نار منهك وليس انتصارا مدويا.

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