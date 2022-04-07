الطالباني يبحث مع المالكي والعامري والخزعلي المضي بمبادرة الإطار التنسيقي

2022/04/07 | 11:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مكتب رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني عن تفاصيل لقاء الاخير مع قادة الاطار التنسيقي.

وقال المكتب في بيان رئيس الحزب استقبل في منزل الرئيس الراحل جلال الطالباني بالعاصمة بغداد كلا من نوري المالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي في لقاء تم فيه بحث مبادرة الاطار التنسيقي الهادفة لحلحلة الوضع مبينا ان المجتمعون أكدو ضرورة المضي بالمبادرة بما يخدم العملية السياسية ومعالجة الانسداد الذي تعاني منه عبر اللجوء الى لغة الحوار والتفاهمات وبما يحقق المصالح والمطالب العليا للعراقيين ويضمن الأمن والاستقرار.

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