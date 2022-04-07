في تحد لكمين أمني.. شاهد امرأة تقود سيارة

2022/04/07 | 11:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضررت 8 سيارات للشرطة بعد أن حاولت امرأة مشتبه بها الهروب من الشرطة في مدينة واتربري بولاية كونيتيكت الأمريكية عن طريق الاصطدام بسيارات الشرطة بمركبتها من نوع هامر.

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