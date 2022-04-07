2022/04/07 | 12:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت محافظة واسط، اليوم الخميس، عن وضع حجر الأساس لتنفيذ مشروع مجاري ناحية تاج الدين، فيما اشارت الى أن حملة الإعمار تسير بوتيرة عالية.وذكر بيان لمكتب المحافظ، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محافظ واسط محمد جميل المياحي وضع حجر الأساس لمشروع تنفيذ شبكات مجاري ومياه أمطار لمناطق الخنساء والأسرى، في ناحية تاج الدين".واضاف أن "تطوير هذه المناطق بالكامل، بعد إكمال البنى التحتية، تليها مرحلة تنفيذ الأعمال البلدية وتأهيل الشوارع، من أولويات عمل الحكومة المحلية في المحافظة"، مشيراً الى أن "حملة إعمار المحافظة تسير بوتيرة عالية في المجالات كافة".ولفت البيان الى أن "العام 2022 سيشهد إكمال مشاريع عدة تهم المواطن الواسطي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط: حملة الإعمار تسير بوتيرة عالية والمحافظة ستشهد إنجاز مشاريع عدّة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واسط: حملة الإعمار تسير بوتيرة عالية والمحافظة ستشهد إنجاز مشاريع عدّة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).