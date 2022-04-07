2022/04/07 | 12:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PwyqYfs7Y7Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اجواء بغدادية رمضانية في شارع المتنبي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اجواء بغدادية رمضانية في شارع المتنبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).