النفط تناقش عقود الخدمة والشراكة في الانتاج مع كردستان

2022/04/07 | 12:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

بحثت وزارة النفط، الخميس، موضوع عقود الخدمة والشراكة في صناعة النفط والغاز مع اقليم كردستان.

وذكرت الوزارة، في بيان إن "شركة النفط الوطنية عقدت بحضور وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل الورشة الرابعة الخاصة بمناقشة ملف صناعة النفط والغاز في الاقليم".

وتضمنت الجلسة التي حضرها نائبي رئيس شركة النفط الوطنية "مناقشة ( مقارنة بين عقود الخدمة والمشاركة في الانتاج )، و مراجعة عقود الشراكة المبرمة في الاقليم بالمقارنة مع عقود الخدمة التي اعتمدتها الوزارة في تعاقداتها مع الشركات العالمية".

وتم عرض "نماذج للعقود موضوع النقاش، وابداء الملاحظات المهنية والتعاقدية والمالية والقانونية وغيرها ".

وأشارت الوزارة في بيانها الى "اجتماعات مكثفة بالاشتارك مع شركة النفط الوطنية مع الخبراء واللجان المعنية المشكلة لهذا الغرض، لوضع اليات تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الموقر ، وبحضور عدد من المسؤولين ومدراء الدوائر المعنية في الوزارة وشركة النفط الوطنية".

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