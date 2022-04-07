نجدة بغداد تطيح بارهابي و37 متجاهرا بالافطار

2022/04/07 | 12:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد اليوم الخميس، عن الاطاحة بمتهم بالارهاب ومتجاهرين بالإفطار، فيما ضبطت عددا من السيارات والدراجات النارية المخالفة.وذكرت المديرية في بيان تلقته “ايرث نيوز” انه “تمكنت مديرية شرطة نجدة بغداد من القبض على متهم مطلوب وفق المادة (٤ إرهاب) ضمن منطقة (أبي غريب) من قبل دوريات نجدة (أبي غريب)، […]

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