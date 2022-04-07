نائب يؤشر تراجع في تجهير الكهرباء.. يجب الحذر!

2022/04/07 | 12:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرار تردي واقع الطاقة الكهربائية في العراق مع قرب الصيف.

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