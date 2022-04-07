2022/04/07 | 12:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف القيادي في الإطار التنسيقي، علي الفتلاوي، اليوم الخميس، عن مشروع خطير ضد الشيعة في العراق.وقال الفتلاوي، في حديث لوكالة “ايرث نيوز”، ان “هناك مشروعاً كبيراً وخطيراً يستهدف الشيعة حصراً”، مبيناً ان “هذا المشروع يهدف الى تفكيك الشيعة واشعال فتنة بينهم بهدف جعلهم اقلية وليس الأغلبية”.وأضاف الفتلاوي ان “الإطار التنسيقي مازال […]

ظهرت المقالة الإطار التنسيقي يكشف عن مشروع خطير ضد “الشيعة”..



هذا هدفه أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار التنسيقي يكشف عن مشروع خطير ضد “الشيعة”.. هذا هدفه) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار التنسيقي يكشف عن مشروع خطير ضد “الشيعة”.. هذا هدفه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).