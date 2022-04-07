القبض على ٦ متهمين بقضايا مختلفة في بغداد

2022/04/07 | 12:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على ستة متهمين بقضايا مختلفة في بغداد، وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثاني، القت القبض على متهم في منطقة (العبيدي) بحوزته كمية من مادة الكرستال المخدرة وبايب […]

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