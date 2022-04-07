قائمة اختصاصات مجلس القيادة الرئاسي اليمني بعد الإعلان عن نقل صلاحيات هادي له وترحيب محمد بن سلمان

2022/04/07 | 12:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الخميس، عن نقل كامل صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي في خطوة رحب بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله أعضاء المجلس.

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