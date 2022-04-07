الرياح تسقط احد ابراج الاتصال في كردستان.. هذا ما خلفه من اضرار (فيديو)

2022/04/07 | 12:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تسببت الرياح القوية في محافظة السليمانية اليوم الخميس، باسقاط احد ابراج الاتصال، حيث خلف خسائر مادية إثر سقوطه على السيارات، كما تسبب بتماس كهربائي في بعض المنازل المجاورة.IMG_1689

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هذا ما خلفه من اضرار (فيديو) أولاً على ايرث نيوز.

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