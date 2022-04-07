أو دليل علمي لإمكانية السفر بين النجوم بسرعة تفوق سرعة الضوء - جواد بشارة

2022/04/07 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة إعداد وتحرير وترجمة د.



جواد بشارةاكتشف العلماء الممولون من وكالة DARPA عن طريق الخطأ أول "فقاعة warp bubble في العالم وفتحوا الباب أمام السفر بسرعة تفوق سرعة الضوء.



فلأول مرة في التاريخ، حدد فريق من العلماء فقاعة الاعوجاج bulle de distorsion - أو `` فقاعة الاعوجاج warp bubble باللغة الإنجليزية - التي تتناسب مع الرياضيات الخاصة بمحرك Alcubierre للسفر أسرع من الضوء دون انتهاك نظرية أينشتا ......





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