أوكرانيا.. طيار يضحي بنفسه لـ

2022/04/07 | 12:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر طيار أوكراني، أصيبت طائرته بنيران روسية، أن يضحي بنفسه لإنقاذ مئات الأشخاص، عبر إبعاد طائرته من فوق المناطق السكنية، إلى منطقة غير مأهولة.

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