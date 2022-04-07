تجديد الاتفاقية بين قناة العراقية وشركة فورترس ستراتيجيز

2022/04/07 | 12:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واعاعلنت شركة (فورترس ستراتيجيز) عن تجديد اتفاقيتها مع قناة العراقية.وجاء هذا التجديد بهدف تعزيز وتسهيل تجربة المعلنين في المنطقة والعالم.وبموجب العقد المجدد، ستمثل (فورترس ستراتيجيز) قناة العراقية بشكل حصري في ما يتعلق بالخدمات الإعلانية والدعائية في المنطقة، بهدف تسهيل تجربة أصحاب الإعلانات الإقليميين والدوليين وتحسينها.وتعد شركة (فورترس ستراتيجيز) المحدودة، إحدى شركات مجموعة (جيه جروب) القابضة التي تمتلك محفظة واسعة من الشركات التابعة لها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة.

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