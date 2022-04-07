عضو بالوطني الكردستاني لـ(ايرث نيوز): نستبعد التحالف مع الديمقراطي حالياً لهذا السبب

2022/04/07 | 12:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استبعد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني اريز عبد الله، اليوم الخميس، تحالف حزبه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في الوقت الحالي.وقال عبد الله في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “الباب مفتوح للحوار والاتفاق”، مبيناً ان “الاتحاد الوطني مع الجلوس على طاولة المفاوضات والاتفاق لصالح الشعب العراقي بشكل عام والاقليم بشكل خاص”.وأضاف عضو الاتحاد […]

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