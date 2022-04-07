العمل تعلن صرف منحة الـ100 ألف دينار

2022/04/07 | 12:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، صرف منحة الـ100 ألف دينار.ذوكرت الوزارة بيان مقتضب تلقته وكالة /المعلومة/، إنها ” باشرت بصرف منحة الـ100 ألف دينار للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ”.ودعت الوزارة بحسب البيان المستفيدين الى “مراجعة مكاتب التوزيع لاستلام المنحة”.انتهى/25

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