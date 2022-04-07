2022/04/07 | 12:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرف الرشيد يقرر قبول كفالة منتسبي الأجهزة الأمنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يقرر قبول كفالة منتسبي الأجهزة الأمنية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يقرر قبول كفالة منتسبي الأجهزة الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).