الرشيد يقرر قبول كفالة منتسبي القوات الأمنية

2022/04/07 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، عن قبول كفالة منتسبي القوات الامنية.

وقال المصرف في بيان تلقت (بغداد اليوم) إنه "قرر قبول كفالة منتسبي القوات الامنية".

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