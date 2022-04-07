العمل تعلن صرف منحة الـ100 ألف دينار للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ

2022/04/07 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، عن صرف منحة غلاء المعيشة البالغة 100 الف دينار.وذكرت هيئة ذوي الاعاقة التابعة للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن"على المستفيدين من راتب المعين المتفرغ مراجعة منافذ توزيع الصرف الالكتروني العائدة الى مصارف (الرافدين ،الرشيد، أشور) لاستلام منحة غلاء المعيشة البالغة 100 الف دينار اليوم الخميس الموافق 7ـ4ـ2022"، مبينة ان "اطلاق المنحة تم بعد استلام التمويل من وزارة المالية".وأضافت أنه "تم اطلاق ملحق رواتب شهر اذار للمستفيدين اللذين لم تطلق رواتبهم بسبب انتهاء صلاحية بطاقة الدفع الالكتروني او تغيير المعين وغيرها"، لافتة الى انه "تقرر تمديد صلاحية بطاقات الماستر كارد المنتهية صلاحيتها لشهر واحد فقط تزامنا مع شهر رمضان المبارك".وشددت الهيئة على "ضرورة مراجعة المستفيدين من راتب المعين المتفرغ الذين تنتهي صلاحية بطاقتهم خلال الاشهر (2ـ3ـ4ـ 2022)، مقر الهيئة في بغداد وأقسامها في المحافظات لتجديد البطاقات تجنبا لإيقاف رواتبهم".

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