أول تعليق من خديجة جنكيز بعد إعلان تركيا رسميا نقل قضية خاشقجي للسعودية: كلنا نعلم من هو المذنب

2022/04/07 | 13:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقّبت الباحثة التركية، خديجة جنكيز، والتي كانت خطيبة الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، عندما قتل بقنصلية بلاده بإسطنبول العام 2018 على إعلان القضاء التركي رسميا نقل القضية إلى المملكة العربية السعودية.

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