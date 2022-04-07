دراسة تكشف..كيف يمكن لعدوى فيروس كورونا أن تسبب التهابًا هائلاً في الجسم؟

2022/04/07 | 13:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ بداية الجائحة، لاحظ الأطباء أنّ الإصابة بالمرض الشديد جراء "كوفيد-19"، الذي يستوجب استشفاء المرضى ووضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي لمعاناتهم من التمزّق الرئوي، لم يتسبّب بها مباشرة الفيروس ذاته، إنما جرّاء ردود فعل مناعية مفرطة أطلقها

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