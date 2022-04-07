الرشيد يقبل كفالة منتسبي الدفاع والداخلية

2022/04/07 | 13:04 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلن مصرف الرشيد، قبول كفالة منتسبي الأجهزة الأمنية، فيما يتعلق بالقروض وغيرها.

وقال المكتب الإعلامي في بيان أنه “تم اصدار تعليمات قبول كفالة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية بصنوفها وتشكيلاتها كافة (ضباط ومراتب) الموطنة رواتبهم لدى المصرف”.وأضاف أن “من بين التعليمات أن يغطي (50%) من صافي الراتب تسديد القسط والفائدة الشهريين وفي حالة عدم الكفاية يمكن تقديم أكثر من كفيل”.

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