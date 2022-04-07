أميركا اللاتينية في منعطف يساري جديد. تشيلي،كولومبيا،البرازيل - حازم كويي

2022/04/07 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حازم_كويي أميركا اللاتينية في منعطف يساري جديد.تشيلي،كولومبيا،البرازيلترجمة وإعداد: حازم كوييعندما تولى غابرييل بوريك رئيس تشيلي الجديد من التحالف الانتخابي اليساري، منصب الرئاسة من سلفه اليميني المحافظ سيباستيان بينيرا في 11 مارس، فإن ذلك يمثل بداية تحول جديد نحو اليسار في أمريكا اللاتينية، حتى في تلك البلدان التي حكمها اليمين تقليديا، أو على الأقل في السنوات الماضية.



منذ الاحتجاجات الحاشدة في ......





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