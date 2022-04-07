الرشيد يقرر قبول كفالة منتسبي الأجهزة الأمنية

2022/04/07 | 13:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعقرَّر مصرف الرشيد، اليوم الخميس، قبول كفالة منتسبي الأجهزة الأمنية،وذكر المكتب الإعلامي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم اصدار تعليمات قبول كفالة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية بصنوفها وتشكيلاتها كافة (ضباط ومراتب) الموطنة رواتبهم لدى المصرف".وأضاف أن "من بين التعليمات أن يغطي (50%) من صافي الراتب تسديد القسط والفائدة الشهريين وفي حالة عدم الكفاية يمكن تقديم أكثر من كفيل".

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